أمير مكة يلتقي السفير الإماراتي والقويحص

فيما ثمّن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها المملكة لتأمين خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.
كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، الذي هنأ أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة حلول عيد الأضحى، وأطلع الأمير خالد الفيصل، على أعمال وخطط الأمانة، حيث خصصت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 13 ألف فرد مدعومين بنحو 680 آلية ومعدة لتنفيذ خطتها خلال موسم حج العام الحالي.
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