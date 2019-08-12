ستيني يرشد الحجاج بـ5 لغات

الرائد الكشفي عبدالحميد خياط، رغم تقاعده من التعليم، وبلوغه 60 عاما، إلا أنه لا يزال في صفوف جمعية الكشافة العربية السعودية متطوعا، ومتحدثا بخمس لغات من لغات ضيوف الرحمن، مؤكدا أنه لا عمر للكشاف طالما هو على قيد الحياة وقادر على أن يوفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في خدمة الآخرين. وأضاف خياط، أتحدث مع الحجاج بخمس لغات تشمل اللغة الإنجليزية والهوساوية والأردو والإندونيسية، إضافة إلى اللغة الأم العربية، وحاليا أعمل على تعلم لغة سادسة وهي الفارسية، مشيرا إلى أن خدمة الحجاج تبث روح الجماعة والتعاون بين أعضائها، وتقوي الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب بصدق وأمانة.



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