ستيني يرشد الحجاج بـ5 لغات

وأضاف خياط، أتحدث مع الحجاج بخمس لغات تشمل اللغة الإنجليزية والهوساوية والأردو والإندونيسية، إضافة إلى اللغة الأم العربية، وحاليا أعمل على تعلم لغة سادسة وهي الفارسية، مشيرا إلى أن خدمة الحجاج تبث روح الجماعة والتعاون بين أعضائها، وتقوي الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب بصدق وأمانة.
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