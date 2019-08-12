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الحلق والتقصير والرمي للمنومين

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وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين، ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين. وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة الذين خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي، يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم.

وخصصت الوزارة 16 موظفا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج، حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.


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