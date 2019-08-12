أمطار الرحمة ودعاء المغفرة

شهدت المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، أمس أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وسط ابتهال ودعاء حجاج بيت الله الحرام بالرحمة والمغفرة، بعد أن من الله عليهم بأداء نسكهم والوقوف في عرفات.

12 ملم حجم الأمطار في مشعر منى

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ«دوت الخليج»، هطول أمطار رعدية على مشعر منى بغلت كميتها 12 ملم، كما بلغت سرعة الرياح 60 كم /س، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضاً وصل إلى 26 درجة مئوية، في حين بلغت كمية الأمطار على العاصمة المقدسة 26 ملم، وبلغت كمية الأمطار على مشعر عرفات 31 ملم وبلغت سرعة الرياح 75 كم / س، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكون السحب على العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة مع توقع معاودة هذه الحالة في ظهيرة اليوم الثاني عشر.

مشاهد لحظية

أوضح القحطاني أن الهيئة تابعت الحالة الجوية عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات، وقامت بإرسال المعلومات المتوقعة أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني، منوها بأن الهيئة بثت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى مشاهدة حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ظواهر جوية

دعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المكبر للهيئة. ورصدت عدسة «دوت الخليج» المشاعر الكبيرة لضيوف الرحمن بمشعر منى وسط نزول رحمات الله بهطول المطر، والذي استمر قرابة الـ 75 دقيقة، وارتفعت التكبيرات وأدعية الحجاج، رافعين أيديهم إلى السماء حامدين شاكرين مرددين «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد».

كميات الأمطار

منى

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12 ملم

60 كم /س سرعة الرياح

26 درجة مئوية

العاصمة المقدسة

26 ملم

مشعر عرفات

31 ملم

75 كم / س سرعة الرياح