15 دقيقة لتجفيف صحن المطاف

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار أثناء طواف الإفاضة وسط حركة انسيابية لجموع الطائفين. وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي، أن الإدارة سخرت طاقاتها بـ 200 عامل، و16 مكينة غسيل حديثة، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، حيث تم الانتهاء من عملية التجفيف خلال 15 دقيقة دون تعطيل لحركة الطائفين.



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