5 نجوم تسيطر على تصنيفات الحج على الإنترنت

توالت الإشادات العالمية بموسم حج هذا العام، حيث تنتشر صور عديدة للجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، فضلا عن كثير من التقارير التي تتحدث عن أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، وتوجت علامة «5 نجوم» عددا كبيرا من التصنيفات في أبرز المواقع السياحية العالمية مثل TripAdvisor أو Ummah.com، وفقا لدراسة أجريت في جامعة «ميتشيجان» الأميركية.

4.96 نجوم من أصل 5

وفقا للدراسة التي أجريت على كثير من الخدمات التي تحيط بالمسجد الحرام وكذلك في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، مثل محلات الملابس والمطاعم وخيارات النقل، فقد حصلت على كثير من النقاط العالية، حيث حصل تصنيف زوار مكة المكرمة في الفترة الحج على 4.96 نجوم من أصل 5، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها في محيط المسجد الحرام.

تجربة مميزة

في ظل اهتمام رؤية المملكة 2030 بقطاع الحج والعمرة وهدفها المعلن بزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، فإن الدراسة الجديدة ركزت على ارتفاع تصنيف المراجعات لتجربة الحج في كثير من المواقع السياحية، خصوصا التجربة الروحية وحث من يريد الحج أن يباشر في هذه الخطوة، الأمر الذي يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المملكة التي توفر دائما ما يمكنه أن يخدم ضيوف الرحمن كل عام.

وتناول كثير من التعليقات التجربة المذهلة للحج لكثير من الحجاج ومنهم على سبيل المثال امرأة كتبت في موقع Western Wall ما نصه: «لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما يحدث.. يجب على المرء الذهاب إلى هناك لتجربة الآثار المذهلة».

إدارة الحشود

تطرقت التعليقات إلى عملية إدارة الحشود وأن أكثر الأشياء التي تدعو للحذر هو الزحام الشديد نظرا لصغر مساحات بعض المشاعر، ولكن التعليقات تكون جميلة وملهمة. أحد المعلقين في موقع TripAdvisor وهو من كوالالمبور كتب: «كن صبورا مع الحشود وتذكر الله في جميع الأوقات». وأضاف: «إنه أعظم مكان على وجه الأرض».

تحسن في الخدمات

تطرق كثير من التعليقات والتصنيفات لتجربة الحجاج هذا العام إلى الجوانب الروحية لرحلتهم، وتناولت قصصا تفصيلية وأحداثا مثيرة، وعلى الرغم من أن بعض المراجعات التي تقيّم المرشدين السياحيين، وأماكن الإقامة، والحجاج الآخرين، وإشارات الطرق، وإدارة المواقع، والطقس تعتمد عادة على لهجة أكثر تحليلية، إلا أنها تحصل على النجوم الكافية والتعليقات التي تتحدث عن تحسن الخدمات باستمرار.

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أبرز الخدمات التي يقيمها الحجاج عبر مواقع الإنترنت

محلات الملابس

المطاعم

خيارات النقل

إدارة الحشود

المرشدون

غرف الفنادق والخدمات في المشاعر

إشارات الطرق واللوحات الإرشادية

إدارة المواقع