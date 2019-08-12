ذبح 15 أضحية في الدقيقة بـ3 مسالخ بالأحساء

فيما كشفت الأرقام الإحصائية لأعمال ذبح الأضاحي في اليومين الأول والثاني من العيد، ذبح نحو 15 أضحية في الدقيقة الواحدة في المسالخ الثلاثة التابعة لأمانة الأحساء، قال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، إن فترة الانتظار في المسالخ الثالثة «المركزي في الهفوف، ومدينتي العيون والعمران»، لا تتجاوز الـ30 دقيقة في مواسم الأعياد كحد أقصى، وإن ساعات العمل اليومي 12 ساعة متواصلة من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، ويُراعى وقت الدخول والاستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة، تلاشيا للانتظار الطويل والازدحام، وتشتمل مذبوحات الأضاحي من الأنعام: ضأن، أبقار، جِمال. وأكد بووشل، أن فترة الانتظار شاملة الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية تتضمن «تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر حسب ألوان المجموعات، وبعدها يتم إعطاء الرقم الخاص بها، والكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها قبل الذبح، ومضاعفة عدد الجزارين». مخالفات 33 مسلخا عشوائيا خلال يومي عيد الأضحى 74 عاملا مخالفا إتلاف 685 ذبيحة إعدام جزئي لـ604 ذبائح



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