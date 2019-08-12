سار تطبق معايير عالمية للسلامة العامة في قطار المشاعر



كشف مدير السلامة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس عبد الله العتيبي، عن تطبيق معايير وقواعد عالمية في السلامة العامة والمهنية لأمن وسلامة القطارات وركابها والعاملين فيها من المخاطر والإصابات، وذلك خلال موسم حج 1440، مشيرًا إلى أن السلامة العامة والمهنية تأتي في مقدمة الأولويات لدى الشركة، وتوليها اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من قيمها التي تسعى إلى تحقيقها بشكل دائم، مبينًا أنه تم تدريب العاملين في قسم السلامة بمشروع قطار المشاعر بمستويات تدريبية عالية المستوى، والتي بدأت من المرحلة الأساسية إلى المتقدمة، بهدف تنمية مهاراتهم وأدواتهم المهنية عند مواجهة حالات الطوارئ. وقال العتيبي:" إن سار تولي ثقافة السلامة أولوية قصوى في إدارة وتشغيل وصيانة قطاراتها، من خلال اتباع قوانين عالمية أثبتت فاعليتها في الحفاظ على بيئة العمل". وبهدف إنجاح خطة الإخلاء أثناء الطوارئ في المشروع، تم تعيين موظفين في كل محطة مهمتهم الأساسية هي التأكد من سلامة زملائهم، ومن ثم إجلائهم من مخارج الطوارئ إلى نقطة التجمع، ليتسنى لفرق الدفاع المدني القيام بمهامها دون تأخير. وذكر مدير السلامة في قطار المشاعر المقدسة، أنه تم تكثيف اللوحات الإرشادية لتعزيز رسائل السلامة العامة والمهنية لدى الموظفين تبين لهم بشكل واضح سياسة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، حيال إجراءات السلامة، مؤكدًا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم بقطار المشاعر المقدسة.

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