مسالخ الخرج تستقبل 2068 أضحية

أوضح وكيل الخدمات بمحافظة الخرج الدكتور خالد البياهي، أن إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها في اليوم الأول من أيام العيد، بمسلخ بلدية الخرج الرئيسي ونقطة الذبح في حي الخالدية بلغ 2068 من الأضاحي، فيما بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها في مسلخ الثليماء 1646 أضحية بينما تم ذبح 422 أضحية في نقطة الذبح بالخالدية، وجرى إعدام ذبيحتين لوجود ديدان شريطية ويرقان. وتواصل مسالخ ونقاط الذبح التابعة لبلدية محافظة الخرج أعمالها خلال أيام عيد الأضحى بشكل مكثف وبمتابعة وإشراف من الادارات المعنية بذلك . من جهه اخرى أوضح خالد بن عبدالعالي العتيبي مدير صحة البيئة في بلدية محافظة الدلم أن المسلخ شهد إقبالا كبيرا حيث باشرت الكوادر الصحية بالبلدية على الإشراف والتنظيم ما ساعد على الإسراع في ذبح أضاحي المواطنين والمقيمين الذين حضروا للمسلخ منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم العيد، و تم ذبح أكثر من 346 رأس من الأغنام.



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