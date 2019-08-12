أسهم دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز في نجاح مبادرة جامعة جازان، والتي تمثلت في إيفاد بعثة طبية للمشاعر المقدسة، تضم 50 طبيبا، وممارسا صحيا، وعيادات متنقلة، و35 طالبا من كشافة الجامعة، وذلك في مشاركتها الأولى بموسم الحج. وعززت بعثة جامعة جازان تقديم الخدمات الطبية، والرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وسط اهتمام ومتابعة كبيرة. وأوضح مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن موسم الحج الحالي شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، ما يجسد حرص القيادة وتفاني رجالات الدولة، وأبناء وبنات دوت الخليج، في تقديم أرقى الخدمات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تدعم الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.