حج / الشؤون الإسلامية تنقل بث الحرم إلى منى بشاشات عملاقة



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البث المباشر للمسجد الحرام بشاشات عملاقة عبر "قناة القرآن الكريم" حيث تطل على ضيوف الرحمن في مشعر منى .

وتقدم هذه الشاشات عدداً من الرسائل التوعوية النصية المرفقة معها بصور ثابتة وحركية لتوجيه الرسالة بشكل أفضل لأكبر عدد ممكن من الحجاج, حيث يشاهدها القادمين إلى جسر الجمرات والخارجين منه.

وتأتي هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440هـ, إضافة إلى العديد من البرامج كتوزيع المصاحف والمطبوعات الدينية وتقديم خدمات الإفتاء وتنظيم المحاضرات والدروس العلمية بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

من جهتهم عبّر عدد من ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام الجاري عن جزيل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين .

// انتهى //

22:49ت م

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