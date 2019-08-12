فيديو معبر .. حاج يزيل آثار المطر عن صورة الملك سلمان

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

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في لفتة تدلّ على الوفاء واحترام قيادة المملكة، قام حاج بتجفيف صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما هطلت عليها أمطار الخير اليوم في المشاعر المقدسة.

وأظهر فيديو أحد الحجيج وهو يلمع الصور ويزيل ما عليها من آثار المطر في مشهد يدل على تقدير ضيوف الرحمن لما تقدمه المملكة لهم من خدمات جليلة.