الدباغ : أرامكو مستعدة للطرح العام الأولي

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للحكومة السعودية.

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ونقلت رويترز عن خالد الدباغ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو: ” سنعلن الطرح العام الأولي بناء على ما تعتقد الحكومة أنها الظروف المثلى في السوق.

وكانت أرامكو السعودية، أعلنت اليوم وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 م، حيث حققت صافي دخل قدره (46.9) مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 مليار دولار، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأس مالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2018 م.