شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب الخطوط السعودية في محطة قطار الحرمين بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) افتتحت الخطوط السعودية مكتباً لها في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، لإنهاء إجراءات سفر الحجيج. افتتحت الخطوط السعودية مكتباً لها في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، لإنهاء إجراءات سفر الحجيج. وبدأ قطار الحرمين نقل المسافرين إلى المدينة المنورة، فيما يتم الاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مكتب الخطوط السعودية في محطة قطار الحرمين بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.