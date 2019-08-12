شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه «احترازياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، عبر «تويتر»، أنه تم قبل قليل فتح طريق الهدا في الاتجاهين. وكانت الجهات المعنية قد أغلقت الطريق اليوم (الاثنين) بشكل مؤقت، كتدبير احترازي بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور، مناشدة مرتاديه أخذ الحيطة والحذر.



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