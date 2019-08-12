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محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر رازفان مدرب فريق الهلال، مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بمثابة الشوط الثاني.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد:"سنتعامل مع لقاء الغد بكل حذر كون المباريات التي تلعب في هذا المستوى لا تحسم من مباراة الذهاب".
وأضاف: عمل المنظومة كاملة هو من يحسم نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا.
وعن لاعبي الفريق قال:" نملك نجومًا على مستوى عالٍ ودوري كمدرب أبحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين".
وختم حديثه بالقول : "راضٍ عما قدمناه في أول مباراة رسمية مع الفريق".
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 10:00 PM
اعتبر رازفان مدرب فريق الهلال، مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بمثابة الشوط الثاني.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد:"سنتعامل مع لقاء الغد بكل حذر كون المباريات التي تلعب في هذا المستوى لا تحسم من مباراة الذهاب".
وأضاف: عمل المنظومة كاملة هو من يحسم نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا.
وعن لاعبي الفريق قال:" نملك نجومًا على مستوى عالٍ ودوري كمدرب أبحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين".
وختم حديثه بالقول : "راضٍ عما قدمناه في أول مباراة رسمية مع الفريق".
، رازفان: ينتظرنا شوط ثانٍ أمام الأهلي .. وسنلعب بكل حذر ،
المصدر : الخليج 365
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