، رازفان: ينتظرنا شوط ثانٍ أمام الأهلي .. وسنلعب بكل حذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر رازفان مدرب فريق الهلال، مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بمثابة الشوط الثاني.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد:"سنتعامل مع لقاء الغد بكل حذر كون المباريات التي تلعب في هذا المستوى لا تحسم من مباراة الذهاب".

وأضاف: عمل المنظومة كاملة هو من يحسم نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا.

وعن لاعبي الفريق قال:" نملك نجومًا على مستوى عالٍ ودوري كمدرب أبحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين".

وختم حديثه بالقول : "راضٍ عما قدمناه في أول مباراة رسمية مع الفريق".