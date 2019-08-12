- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).
وأوضح لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.
وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".
وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 10:01 PM
تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء متفرقة بالمحافظة(أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا)
هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).
وأوضح لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.
وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".
وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
، (أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر (أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.