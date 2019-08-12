، (أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا) ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء متفرقة بالمحافظة

هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).

وأوضح لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.

وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".

وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.