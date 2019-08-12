، دعوة للتأمل فيما فعلته السعودية.. فيديو لرمي الجمرات قبل 81 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف حجم التغيير وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا

وثَّق مقطع فيديو قديم، يعود تاريخه إلى عام 1938، رمي الجمرات، وكشف حجم التغيير، وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا.

وتفصيلاً، نشرت دارة الملك عبدالعزيز ‏فيديو لمشعر الجمرات، وقالت في تعليق حوله: "إنه (رمي الجمرات) يبدو في هذا الفيديو التوثيقي القصير بين البيوت المكية، ويؤدي إليه شارع ضيق غير معبَّد، ومغبر".

وتابعت في تغريدتها: "سبحان الله العظيم الذي أنعم على بلادنا؛ فأصبح رميها بواسطة (٦) طوابق، مع تطور الفكر الإداري الإسلامي".. مختتمة بدعوتها للتأمل في المقطع.

#فيديو الدارة |📺

مشعر #الجمرات يبدو في هذا التوثيقي القصير بين البيوت المكية يؤدى إليه شارع ضيق غير معبد مغبر

سبحان الله العظيم الذي أنعم على بلادنا فأصبح رميها بواسطة (٦) طوابق مع تطور الفكر الإدارى الإسلامي#دارة_الملك_عبدالعزيز تدعوكم للتأمل في تفاصيل المشهد#ايام_التشريق pic.twitter.com/axcuX1EdvI — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 12, 2019

— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation)