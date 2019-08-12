، بالفيديو .. رجل أمن مشارك بالحج يلقي التحية لأمه "والدة الشهيد" في المشاعر المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى بها أثناء أداء عمله

لم يتمالك أحد رجال الأمن المرابطين بالمشاعر المقدسة نفسه عند مشاهدته أمه التي تحج العام الحالي؛ فأدى لها التحية قبل أن يأخذها بالأحضان، ويقبِّل كفَّيْها.

مقطع الفيديو الذي صوَّر المشهد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وسجَّل عددًا كبيرًا من المشاهدات.

ويُعد الشاب عبدالرحمن عسيري أحد أبطال وزارة الداخلية، وكان قد التقى والدته في المشاعر المقدسة أثناء تأديتها فريضة الحج العام الحالي.

هذه الأم من سكان مركز قنا بمحايل عسير، وتُعد أم الأبطال؛ إذ قدمت ابنها الشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد على الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن.