- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لم يتمالك أحد رجال الأمن المرابطين بالمشاعر المقدسة نفسه عند مشاهدته أمه التي تحج العام الحالي؛ فأدى لها التحية قبل أن يأخذها بالأحضان، ويقبِّل كفَّيْها.
مقطع الفيديو الذي صوَّر المشهد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وسجَّل عددًا كبيرًا من المشاهدات.
ويُعد الشاب عبدالرحمن عسيري أحد أبطال وزارة الداخلية، وكان قد التقى والدته في المشاعر المقدسة أثناء تأديتها فريضة الحج العام الحالي.
هذه الأم من سكان مركز قنا بمحايل عسير، وتُعد أم الأبطال؛ إذ قدمت ابنها الشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد على الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 09:25 PM
التقى بها أثناء أداء عمله
لم يتمالك أحد رجال الأمن المرابطين بالمشاعر المقدسة نفسه عند مشاهدته أمه التي تحج العام الحالي؛ فأدى لها التحية قبل أن يأخذها بالأحضان، ويقبِّل كفَّيْها.
مقطع الفيديو الذي صوَّر المشهد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وسجَّل عددًا كبيرًا من المشاهدات.
ويُعد الشاب عبدالرحمن عسيري أحد أبطال وزارة الداخلية، وكان قد التقى والدته في المشاعر المقدسة أثناء تأديتها فريضة الحج العام الحالي.
هذه الأم من سكان مركز قنا بمحايل عسير، وتُعد أم الأبطال؛ إذ قدمت ابنها الشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد على الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن.
، بالفيديو .. رجل أمن مشارك بالحج يلقي التحية لأمه "والدة الشهيد" في المشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رجل أمن مشارك بالحج يلقي التحية لأمه "والدة الشهيد" في المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.