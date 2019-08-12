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لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.
ففي منى رصدت عدسة "الخليج 365" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.
شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفانيمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-08-12
لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.
ففي منى رصدت عدسة "الخليج 365" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
09:09 PM
ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن
لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.
ففي منى رصدت عدسة "الخليج 365" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.
، شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفاني ،
المصدر : الخليج 365
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