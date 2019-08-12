، "أرصاد المدينة" ترفع جاهزيتها لاستقبال زوار المسجد النبوي الشريف ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ توافدهم عليها ابتداءً من يوم غدٍ ثاني أيام التشريق

رفعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة، من مستوى جاهزيتها بهدف تقديم أدق المعلومات البيئية والأرصادية للحجاج ولجميع الأجهزة الحكومية والأهلية العاملة في خدمة الحجيج, استعدادًا لاستقبال زوّار المسجد النبوي الشريف من حجاج بيت الله الحرام الذين يبدأ توافدهم على المدينة المنورة ابتداءً من يوم غدٍ ثاني أيام التشريق.

وأوضح مدير عام الهيئة بالمدينة المنورة حامد الخطيب، أن الهيئة بدأت في تكثيف أعمالها المتعلقة بخدمة الحجاج برصد ومتابعة الأحوال الجوية وعناصر الطقس, وتقديم النشرات للجهات المشاركة في موسم الحج، وكذلك تكثيف أعمال التفتيش البيئي على مراكز تمويل الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام والمنشآت الواقعة على الطرق التي يسلكها الحجاج، وكذلك تفتيش المرافق الطبية التابعة لبعثات الحج المختلفة مع استمرار أعمال التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية بالمدينة المنورة، وتقديم التوعية البيئية والأرصادية لزوار المسجد النبوي الشريف.

وأفاد بأن الهيئة تقوم بقياس مؤشرات جودة الهواء بالمدينة المنورة من خلال المختبرات البيئية المتنقلة المجهزة بأحدث التقنيات في المنطقة المركزية للحرم النبوي الذي يشهد ازدحامًا من حجيج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف, بالإضافة إلى المحطات الثابتة لقياس جودة الهواء المنتشرة في منطقة المدينة المنورة.