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ولي عهد أبو ظبي يغادر جدة بعد زيارة للسعودية

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غادر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبد العزيز.

ورافقه خلال الزيارة مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي.

وكان قد وصل في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى جدة في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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