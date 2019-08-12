حجاج يمنيون: استضافتنا خففت من مصاب الاعتداء الحوثي

قدم عدد من الحجاج اليمنيين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، شكرهم وتقديرهم على الضيافة والحفاوة التي وجدوها.

ورفعوا شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الجهود التي يبذلونها لخدمة الحجاج والمسلمين في كل مكان في العالم وللشعب اليمني على وجه الخصوص.

وقال الحاج باسم الصلوي: "لامسنا الاستحسان والإعجاب في جميع المجالات ونُقِلَت لنا الصورة الإيجابية والمشرفة عن المملكة العربية السعودية من كرم الضيافة من لحظة وصولنا إلى مبيتنا بالمشاعر".





وأشاد بالجهود التي تقدمها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في الأصقاع المعمورة، إضافة إلى وقوفها الأخوي الصادق بجانب الشعب اليمني الشقيق.

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وأكد أن استضافتهم هذا العام لأداء فريضة الحج، أسهمت في تخفيف أحزانهم وآلامهم من مصاب الاعتداء الحوثي الإرهابي عليهم ومواساتهم مما لحق بهم من جرائم وعدوان تلك المليشيات الإرهابية.

من جانبها، أبدت الحاجة اليمنية لمياء عفاس حسن سعادتها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده على الجهود التي يوليانها لقاصدي بيت الله الحرام.





وقالت: "أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات التي تقدمها في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بلدان العالم".

فيما علّق الحاج اليمني خالد الكربي، قائلاً: "قوبلنا بكرم ليس له حدود من قبل العاملين والأمن والمستقبلين، ونشكركم شكراً جزيلاً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، فنحن لا نستطيع أن نوفي حقكم علينا وما وجدناه من أخوة واحترام إلا بالدعاء".

وأضاف: "هذا يدل على أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حريصان على المسلمين في العالم".