شخبوط بن نهيان: السعودية والإمارات على قلب رجل واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ شخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات العربية لدى المملكة العربية السعودية، أن المملكة والإمارات على قلب رجل واحد.

وقال في تغريدة نشرها الإثنين، تعليقا على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للسعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، إن "رموز العز والمجد معاً في منى، المملكة والإمارات على قلب رجل واحد، وسنبقى معاً على ذات العهد".





وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته، الإثنين، للملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.