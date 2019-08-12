"الصحة السعودية" تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت وزارة الصحة السعودية، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.
وقال الحاج شريف إبراهيم، 68 عاما، إنه كان يعمل معلما في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي السنوات الثلاث الأخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية.
وأضاف: "قررت أداء الحج هذا العام، وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب، فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح".
وأشاد الحاج الصومالي بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية، مقدما شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.
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