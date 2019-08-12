مستشفيات منى تستقبل 100 ألف حاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المستشفيات الموسمية الـ4 في مشعر منى؛ الطوارئ ومنى الجسر ومنى الشارع الجديد ومنى الوادي، استقبلت منذ الـ8 من ذي الحجة وحتى الإثنين 99756 حاجاً عن طريق العيادات الخارجية.
وقدمت المستشفيات الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن حسب الحالات، ومنها: حالات الإجهاد العام، وأمراض مزمنة "الضغط، والسكر، والقلب"، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.
ووفرت الوزارة في مستشفيات مشعر منى الـ4 عددا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنة، والعمليات، للتعامل مع جميع الحالات بما فيها حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل.
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