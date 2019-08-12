مواقف إنسانية فريدة في الحج.. صور تغني عن الكلام

على أطهر بقاع الأرض وفي خير أيام الله تجسَّدت المشاعر الإنسانية المفعمة بالمحبة والرحمة والمودة في مواقف جنود المملكة العربية السعودية الذين عملوا بلا كلل أو ملل لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.





لم تقتصر جهود الجنود الدؤوبة على تنظيم حركة الحجاج وتوجيه التائه منهم إلى حيث يريد، لكن أبناء المملكة العربية السعودية حملوا على عاتقهم مسؤولية رسم البسمة وإدخال السرور على قلوب الحجيج.





عدسات المصورين لم تفوّت حالة إنسانية كهذه ارتسمت فيها معاني الحب والرحمة المتبادلة بين الحجيج وقوات الأمن فخرجت بصورٍ تنطق من دون كلام لجنود يحملون كبار السن على ظهورهم لمساعدتهم على أداء المناسك، وآخرون يداعبون الأطفال لرسم البسمة والبهجة على محياهم.





وفي حركة كخلية نحل انتشر جنود المملكة العربية السعودية في كل الأرجاء يخففون من حرارة طقس المشاعر المقدسة برش رذاذ الماء على ضيوف الرحمن ومساعدة كبار السن على إتمام شعائرهم دون تعب وإرشاد التائهين إلى وجهاتهم.





مشاعر إنسانية قابلها ضيوف الرحمن بقبلات طبعوها على جباه الجنود الساهرين على خدمتهم، في أجواء فريدة من المودة والرحمة تتكرر كل عام.

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موسم حج ناجح بكل المقاييس زخر بفيض من الأحداث والمواقف الإنسانية التي تُجسِّد حرص المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إتمام شعائرهم وسط أجواء مليئة بالخير والمعاني الروحية العظيمة.



