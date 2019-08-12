صورة متداولة.. رجل أمن وابنه يخدمان الحجيج في المشاعر المقدسة

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - منى

تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي اليوم صورة معبرة جدًا يظهر من خلالها أب وابنه وهما يؤديان واجبهما الأمني الذي كلفتهما به حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

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وكان الأب علي بن راشد الثابتي الشهري وابنه أحمد قد تواجدا هذا العام جنبًا إلى جنب ضمن قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الجوف ليكونا مع زملائهم من رجال الأمن ممن سخّرتهم الدولة لتنظيم وضمان أمن وسلامة الحج والحجيج.