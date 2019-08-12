محمد بن زايد: ندعو الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في السعودية

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأطراف اليمينة إلى اغتنام فرصة الحوار في المملكة لافتًا إلى أن تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.

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وأضاف خلال زيارته إلى المملكة اليوم أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرّض لها، لما تمثله المملكة من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتسم بها سياستها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.

وكان محمد بن زايد وصل المملكة اليوم في زيارة رسمية التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.