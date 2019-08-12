“المواطن” توثق بالفيديو أمطار المشاعر المقدسة

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2019-08-12 “متابعات الخليج 365” توثق بالفيديو أمطار المشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - منى هطلت اليوم أمطار غزيرة على مكة المكرمة شملت الحرم المكي والمشاعر المقدسة. Advertisements ووثّقت “متابعات الخليج 365” بمقاطع فيديو لحظة هطول الأمطار في مشعر منى حيث سالت الشوارع بالمياه. وكان الدفاع المدني أوضح في وقت سابق أن أمطار المشاعر المقدسة لم يصدر عنها ما يعكر صفو الحجاج داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.









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