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2019-08-12 فيديو.. رجل أمن يخفف عن طفل حرارة الجو متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة عين تسهر على أمن الحجيج، ويد تبذل وتمتدّ بالعون والمساعدة، هكذا حال رجال الأمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة. Advertisements ووثّقت “متابعات الخليج 365” بالفيديو رجل أمن يخفف عن طفل حرارة الجو عند الجمرة الكبرى الأشد ازدحامًا. وكان الحجاج توجهوا اليوم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات الثلاث الصغرى والكبرى وجمرة العقبة.









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