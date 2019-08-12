الفيصل: هدفنا منع أي نشاط سياسي في المشاعر المقدسة

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة تحرص على منع أي نشاط حزبي أو سياسي أو مذهبي في المشاعر المقدسة.

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وقال الفيصل في حوار مع قناة العربية إنه لا مكان للسياسة والمذهبية والتحزب في المشاعر المقدسة.

ولفت الفيصل إلى أنه طلب من كل من يخدم الحجيج أن يبتسم في وجه الحاج، مشيراً إلى أن الأخلاق الإسلامية يجب أن تكون هي المنتشرة في الحج.