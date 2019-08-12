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2019-08-12 فيديو.. مغنية ماليزية تقرأ القرآن في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة عبّرت المغنية الماليزية واني هاسريتا، عن سعادتها بأداء فريضة حج هذا العام مؤكدة أنها محظوظة للغاية كونها مسلمة. Advertisements وأضافت في لقاء على هامش رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة إنها تستنير من الدين الإسلامي الذي تعلمت منه الكثير. ورتلت المغنية الإندونيسية بعض الآيات من فاتحة الكتاب باللغة العربية.









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