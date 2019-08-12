شاهد.. القبض على أشخاص يهرّبون لحوم الأضاحي لبيعها في المطاعم

جدة - عمرو شويل تمكنت الجهات المعنية في مكة المكرمة من القبض على أشخاص يهربون لحوم الأضاحي بطريقة غير صحية.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو لأشخاص يهربون لحوم أضاحي مجهولة المصدر في سيارات غير مخصصة لنقل اللحوم وهو الأمر الذي أثار ضجة.

وأكدت مصادر لـ”الخليج 365”، أن الأشخاص المعنيين من الجنيسية البرماوية ويقومون بتوزيعها لعدد من المطاعم.

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