السلطات السعودية توجه تحذير للحجاج وتغلق طريق الهدا بالطائف مؤقتًا

ذكرت وسائل إعلام سعودية ” صحيفة الرياض” ، أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، دعا مرتادي طريق الهدا في الطائف ، لاتخاذ أسباب الحيطة والحذر ، وتم إغلاق الطريق بالإتجاهين بشكل مؤقت كتدبير احترازي ، بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور ، حيث شهد مشعر منى هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة أول أيام التشريق ونجم عنها انخفاض درجات الحرارة بالمشعر.

الدفاع المدني يوجه تحذير للحجاج

كما وتوجّه الدفاع المدني بتحذير للحجاج ، ودعاهم لاتخاذ الحيطة والحذر ، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتجنّب لمس الأجسام المعدنية التي تكون موصولة بتيار كهربائي ، وجاء هذا التحذير عقب هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة.

توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس القادمة

وكانت أيضًا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، قد وجهت للحجاج سلسلة تنبيهات ، وأما توقعات الهيئة لحالة الطقس فجاءت :