شكرا لقرائتكم خبر عن أشرفي: خدمات السعودية وجهودها في إدارة الحشود أقرب للخيال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، أن الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ونجاحها في إدارة الحشود على أرض الواقع خلال حج هذا العام، أقرب للخيال.

وأضاف: «ما شاهدناه أقرب للخيال، وهو عمل يحتاج للبحث والدراسة للاستفادة من الجهود والخبرات السعودية في إدارة الحشود».

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وقدَّم أشرفي خالص شكره وتقديره لكافة الجهود الكبيرة والأعمال العظيمة والخدمات الجليلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتسهيلات التي خصصتها لحجاج بيت الله الحرام، مشيداً بالنجاح الكبير الذي نقلته الشاشات العربية والعالمية.

كما أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الأمن الشامل لجميع الحجاج وتوفير جميع احتياجاتهم دون تفرقة أو تمييز، وعدم التهاون فيما يتعلق بسلامتهم.

ورفع رئيس مجلس علماء باكستان، أسمى أيات التهنئة لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقادة الدول العربية والإسلامية وشعوبها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.