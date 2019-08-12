خادم الحرمين يبحث الأوضاع في الساحة اليمنية مع ولي عهد أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى أمس، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

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وفي بداية اللقاء، نقل لخادم الحرمين الشريفين تهاني أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة آل نهيان بعيد الأضحى المبارك، فيما حمله الملك تهانيه له بهذه المناسبة المباركة، كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود.

كما حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان.