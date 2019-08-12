مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية: المملكة ملاذ لكل المسلمين بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مقر الوزارة بمسجد الخيف أمس الأول مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن التي حضرت لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذين كان منهم عائلات الضحايا والمصابين في الهجوم الذي وقع على جامع النور في مدينة كرايستشرش.

وبين آل الشيخ أن ما أصاب الإخوة في نيوزيلندا أصاب المسلمين في العالم، ونحن في المملكة تألمنا بمصاب إخواننا وأرجو ألا تؤثر هذه الجريمة على المسلمين في نيوزيلندا، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في عدم الانجرار للقيام بأعمال مضادة لا تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، كما أرجو أن يعملوا مع باقي أبناء الشعب النيوزيلندي في بناء وطنهم.

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ولفت إلى أن ما حصل في نيوزيلندا أكبر دليل على أن الإرهاب ليس له دين أو مذهب، موضحا أن الإسلام يأمر بالرحمة بالإنسان، وأن المملكة تعمل على بذل الجهد لمد يد العون والمساعدة لكل بلدان العالم.

من جهتها عبرت الحاجة النيوزيلندية عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه للمسلمين بالعالم من المحبة والتقدير، وسعيه الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة لهم، منوهة بالخدمات الكبيرة التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن بشكل عام وضيوف خادم الحرمين الشريفين بشكل خاص، والتي أحدثت شعورا بالامتنان لدى أسر الشهداء وتركت أثرا كبيرا في تجاوز محنتهم والتخفيف عنهم في مصابهم.

وأكدت أن المملكة ملاذ لكل المسلمين بالعالم، وجهودها في رعاية مصالحهم محل تقدير، وأن جميع المستضافين يشيدون بدورها الرائد في تلمس حاجات المسلمين والوقوف مع قضاياهم، مشيدة بجهودها الطيبة في نشر الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب.