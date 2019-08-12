الملك سلمان للرئيس التركي: المملكة لن تألو جهدا في سبيل أداء الحجاج مناسكهم بيسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.

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وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن المملكة لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الصباح، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك عن شكره وتقديره لولي عهد دولة الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.