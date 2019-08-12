ولي العهد يستعرض مستجدات أوضاع اليمن مع هادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - منى
استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في منى أمس الأول، مع رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.
حضر الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
فيما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
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