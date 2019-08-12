فاسكو دا جاما يعود للانتصارات في البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو

استعاد فاسكو دا جاما مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، وتغلب على جوياس بهدف دون مقابل صباح أمس ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

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ورفع فاسكو دا جاما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ13، متفوقا بفارق الأهداف فقط على جوياس صاحب المركز الـ14.

وسجل ماركوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليهدي فاسكو دا جاما النقاط الثلاث.

وأنهى فاسكو دا جاما المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد ماروني دا سيلفا من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.