السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو
استعاد فاسكو دا جاما مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، وتغلب على جوياس بهدف دون مقابل صباح أمس ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
ورفع فاسكو دا جاما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ13، متفوقا بفارق الأهداف فقط على جوياس صاحب المركز الـ14.
وسجل ماركوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليهدي فاسكو دا جاما النقاط الثلاث.
وأنهى فاسكو دا جاما المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد ماروني دا سيلفا من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فاسكو دا جاما يعود للانتصارات في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.