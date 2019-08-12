بيلباو يمدد عقد وليامز حتى 2028

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني لكرة القدم تمديد عقد نجم هجومه اينياكي وليامز حتى 30 يونيو 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد إلى 135 مليون يورو، وأوضح النادي أن وليامز وقع العقد الذي جرى الاتفاق على بنوده قبل أسبوع واحد.
وكان وليامز «25 عاما» المولود في بيلباو لأب غاني وأم ليبيرية، قد انضم إلى قطاع الفئات السنية بنادي بيلباو في 2012 ثم انتقل لفترة قصيرة إلى فريق الدرجة الثالثة باسكوينا.
وسجل وليامز مشاركته الأولى ضمن الفريق الأول لأتلتيك بيلباو في يناير 2015، وقد خاض 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.
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