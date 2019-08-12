فوضى في مطار هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج انتشرت حالة من الفوضى في مطار هونج كونج الدولي، حيث انطلق آلاف الركاب والمتظاهرين خارجين من مبناه الرئيس، بعد الإعلان عن إلغاء رحلات الطيران. وبدا كثير من الركاب في حالة ذهول بسبب نقص الحافلات وسيارات الأجرة، مع تفضيل البعض السير إلى أقرب محطة مترو أنفاق، والتي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من المبنى الرئيس. كما بدأ المتظاهرون يغادرون بأعداد كبيرة، وسط تقارير تفيد بأن الشرطة في طريقها إلى المطار، ويتوجه المسعفون المتطوعون إلى المطار.



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