23 جنديا سوريا قتلوا في هجمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مركز المصالحة السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية إن مسلحين هاجموا مواقع للقوات الحكومية السورية في اليومين الماضيين، مما أسفر عن مقتل 23 جنديا وإصابة سبعة آخرين. وقال المركز «القوات الحكومية السورية صدت جميع الهجمات، وتكبد المسلحون خسائر فادحة، قتل ما مجموعه 23 من جنود الجيش السوري وجرح سبعة آخرون أثناء صد الهجمات».

وذكر المركز في وقت سابق أن ما لا يقل عن 10 من جنود الجيش السوري قتلوا وجرح 21 أثناء صد هجوم شنه مسلحون في منطقة خفض التصعيد في إدلب.