السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج. وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء، والدعاة وأعضاء الجامعات، لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية، مشيرا إلى أن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.



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كانت هذه تفاصيل خبر غرف الإفتاء تجيب عن استفسارات الحجاج بـ 10 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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