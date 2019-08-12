السعودية | الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية.

ونقلاً عن "واس"، فقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فج عميق). والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات ضيوف الرحمن.

أيها الإخوة والأخوات في أمتنا الإسلامية في كل مكان.

أيها الحضور الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية إلى التسامح والتحاور، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.

جانب من حديث الملك سلمان مع ضيوف الحج من رؤساء الدول - واس

أيها الإخوة والأخوات :

في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها.

أيها الإخوة والأخوات:

لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة نفخر بها، فجعلنا رعايتهم وسلامتهم في قمة اهتماماتنا، وسخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج، وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة، منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة.

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أسأل الله لكم قبول أعمالكم، وأن يجعل حجكم مبروراً، وسعيكم مشكوراً، ودعاءكم مستجاباً، وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمع غفير حضر الحفل اليوم في منى - واس

الملك سلمان خلال استقبال وفود الحج في منى - واس

إثر ذلك، هنأ وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولحجاج بيت الله الحرام وللعالم أجمع بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقال "لقد وقف أكثر من مليونين ونصف المليون حاج على صعيد عرفات، جاؤوا من شتى بقاع الأرض من أكثر من 130 دولة ويحملون أكثر من 170 جنسية بألوان وأعراق ولغات متعددة، ثلثهم من كبار السن وتزيد أعمارهم عن السبعين عاماً ونصفهم من النساء، وكان تجمعهم ووقوفهم أبلغ تعبير وتجسيد للتعاليم الإسلامية السامية وتعميق للقيم الإنسانية المسالمة.

جانب من الحفل

ضيوف الحج ورؤساء الوفود يسلمون على الملك سلمان

ضيوف الحج ورؤساء الوفود يسلمون على الملك سلمان - واس

وأضاف: وقد حفتهم عناية الله ثم رعايتكم الكريمة، وحسن ضيافة الشعب السعودي الذي يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجيج دون توان عن بذل الغالي والنفيس من أجل ضيوف الرحمن، مواصلين العمل على توفير أقصى سبل الراحة لتيسير أداء الحج والعمرة لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من مشارق الأرض ومغاربها.



ضيوف الحج ورؤساء الوفود يسلمون على الملك سلمان - واس



وأوضح وزير الحج والعمرة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتخفيف على المسلمين، وذلك بمنح وإصدار التأشيرات للحجاج والمعتمرين إلكترونياً دون الحاجة لهم لمراجعة السفارات السعودية في الخارج، والاستمرار والتوسع في تطبيق مبادرة "طريق مكة" التي يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والصحة وجميع متطلبات دخول الحجاج للمملكة في مطارات بلدانهم ليتم استقبالهم والاحتفاء بهم في منافذ دخول المملكة وكأنهم قادمون على رحلات داخلية.

وأكد على حرص خادم الحرمين الشريفين على تسخير أفضل وسائل النقل وتوفير المرونة والأمان لتنقلات ضيوف الرحمن، ومن ذلك تدشينه قطار الحرمين والسفر عليه لتجربته شخصياً إلى المدينة المنورة.

وتطرق بنتن إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي أطلق 130 مبادرة اعتمد لها ميزانيات تزيد عن 100 مليار ريال، وسيشارك في تنفيذها أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة وتوسعة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتهيئة المشاعر المقدسة (عرفات ومزدلفة ومنى) لاستيعاب جميع الحجاج المؤدين لمناسك الحج وتوفير البنية التحتية والمرافق والخدمات بكافة أشكالها وتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.