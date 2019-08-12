، فقد الطريق فحمله رجل الأمن.. "الخليج 365" تكشف قصة الصورة الأكثر تداولاً ،

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حكى المصور الفوتوغرافي سعود المسيهيج قصة الصورة الأكثر تداولاً في منصات التواصل الاجتماعي لحج هذا العام حتى رُشحت للفوز بجائزة مكة للإعلام فرع الصور الفوتوغرافية المميزة لهذا الموسم، بعد تتبعه حاجاً آسيوياً فقد طريق حملته فساعده رجل الأمن بحمله.
ووثق "المسيهيج" هذا المشهد الإنساني بفلاشه الخاص ونقلها للعالم ليبرز جهود السعودية في خدمة الحجيج، ثم تناقلتها الصحف والمواقع.
وقال "المسيهيج" لـ"الخليج 365": هذه الصورة التقطتها يوم عرفة عندما كنت أسيراً، فإذا برجل أمن يحمل حاجاً آسيوياً كان قد أضاع حملته فحمله العسكري وساعده وتتبعت خطاه وظفرت بهذه الصور التي لقيت انتشاراً واسعاً في شبكات التواصل وعكست تعاملاً إنسانياً يقوم به رجال الأمن.
وأضاف: شاركت بالحج أكثر من مرة وأنا مهتم بالصور العسكرية ولي أكثر من من صور في المواسم السابق ولله الحمد، وهذه الصورة حققت رواجاً كبيراً في شبكات التواصل؛ لأنها تحمل كل معاني الأخلاق والتعامل الراقي للحجاج، وقد تلقيت اتصالاً من إمارة مكة اليوم يبشرونني بفوز الصور هذا العام.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 07:39 PM
المصور "المسيهيج" وثّق المشهد الإنساني في الحج.. وحصل على جائزة مكة
حكى المصور الفوتوغرافي سعود المسيهيج قصة الصورة الأكثر تداولاً في منصات التواصل الاجتماعي لحج هذا العام حتى رُشحت للفوز بجائزة مكة للإعلام فرع الصور الفوتوغرافية المميزة لهذا الموسم، بعد تتبعه حاجاً آسيوياً فقد طريق حملته فساعده رجل الأمن بحمله.
ووثق "المسيهيج" هذا المشهد الإنساني بفلاشه الخاص ونقلها للعالم ليبرز جهود السعودية في خدمة الحجيج، ثم تناقلتها الصحف والمواقع.
وقال "المسيهيج" لـ"الخليج 365": هذه الصورة التقطتها يوم عرفة عندما كنت أسيراً، فإذا برجل أمن يحمل حاجاً آسيوياً كان قد أضاع حملته فحمله العسكري وساعده وتتبعت خطاه وظفرت بهذه الصور التي لقيت انتشاراً واسعاً في شبكات التواصل وعكست تعاملاً إنسانياً يقوم به رجال الأمن.
وأضاف: شاركت بالحج أكثر من مرة وأنا مهتم بالصور العسكرية ولي أكثر من من صور في المواسم السابق ولله الحمد، وهذه الصورة حققت رواجاً كبيراً في شبكات التواصل؛ لأنها تحمل كل معاني الأخلاق والتعامل الراقي للحجاج، وقد تلقيت اتصالاً من إمارة مكة اليوم يبشرونني بفوز الصور هذا العام.
، فقد الطريق فحمله رجل الأمن.. "الخليج 365" تكشف قصة الصورة الأكثر تداولاً ،
المصدر : الخليج 365
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