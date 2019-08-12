، قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني ،

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سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.
وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.
وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.
قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمنيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-12
سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.
وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.
وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:04 PM
بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن
سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.
وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.
وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.
، قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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