محمد بن مسعود - الدمام - تم اتخاذ إجراءات وقائية استباقية أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي ولله الحمد.

وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام. 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 07:04 PM تم اتخاذ إجراءات وقائية استباقية Advertisements "الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج "الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي ولله الحمد.

وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام. الكلمات المفتاحية ، "الحمادي": الأمطار التي هطلت على المشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو الحجيج ،

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