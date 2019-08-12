شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي ينفذ انقلابا جديدا على الشرعية ومحافظة جديدة على وشك السقوط.. والتحالف يلتزم الصمت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي اليمني محمد الربع عن تحرك جديد لمليشيات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات للسيطرة على محافظة جديدة.

وكتب الربع في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" : "‏في هذه الاثناء بن بريك ومليشياته يحشدون المقاتلين ويعدون العدة للسيطرة على جزيرة سقطرى ".

وأضاف الإعلامي الساخر: "بلغوا الشرعية والتحالف يجهزوا بيان إدانه وإستنكار من الآن .. تعرفوهم مساكين مابتوصل لهم الأخبار إلا بعد الحادثة.. ولهذا لزم التنويه ".

واختتم قائلا: "مع تمنياتنا لهم بكتابة بيان مزلزل يحصد أكبر عدد من الرتويت".