شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي ينفذ انقلابا جديدا على الشرعية ومحافظة جديدة على وشك السقوط.. والتحالف يلتزم الصمت! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي اليمني محمد الربع عن تحرك جديد لمليشيات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات للسيطرة على محافظة جديدة.
وكتب الربع في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" : "في هذه الاثناء بن بريك ومليشياته يحشدون المقاتلين ويعدون العدة للسيطرة على جزيرة سقطرى ".
وأضاف الإعلامي الساخر: "بلغوا الشرعية والتحالف يجهزوا بيان إدانه وإستنكار من الآن .. تعرفوهم مساكين مابتوصل لهم الأخبار إلا بعد الحادثة.. ولهذا لزم التنويه ".
واختتم قائلا: "مع تمنياتنا لهم بكتابة بيان مزلزل يحصد أكبر عدد من الرتويت".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي الجنوبي ينفذ انقلابا جديدا على الشرعية ومحافظة جديدة على وشك السقوط.. والتحالف يلتزم الصمت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.